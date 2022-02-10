Приставы намерены взыскать с Telegram 9 млн рублей новых штрафов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Судебные приставы завели два новых исполнительных производства о принудительном взыскании 9 млн рублей штрафов с компании-владельца мессенджера Telegram, следует из материалов банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Дела были возбуждены 8 февраля на основании решения Таганского суда Москвы, который оштрафовал компанию за отказ удалить запрещенный в России контент.

В декабре 2021 года года и феврале 2022 года сообщалось, что Telegram полностью погасил задолженности по штрафам на общую сумму 26 млн рублей, в связи с чем исполнительные производства против мессенджера тогда были прекращены.

Роскомнадзор регулярно передает в суд материалы на крупные иностранные и российские интернет-компании, требуя привлечь их к ответстственности за несвоевременное удаление или отказ удалять контент, который в России считается вредным или незаконным, например, информацию о несогласованных протестах.

Сейчас на основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений судов, помимо Telegram, ведутся дела о взыскании штрафов с Twitter - на сумму 34,7 млн рублей.