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В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 19 446 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 197 076 случаев, что на 13,9 тыс. больше, чем сообщалось днем ранее.

Умер за сутки 701 человек, накануне сообщалось о 669 умерших.

Согласно данным штаба, штамм "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый вариант COVID-19, не изменилось. На новый штамм приходится 70% новых случаев заболевания, уточнили в оперштабе.

Выздоровело за сутки 106 092 человека, или на 9,2% больше, чем к утру 9 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 13 млн 527 тыс. 845 случаев коронавирусной инфекции, 338 091 умерший и 10 млн 909 тыс. 397 выписанных.

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