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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
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Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

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"Сегодня губернатор Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись", - отметил Негреев.

По словам пресс-секретаря, Томенко самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно.

Правительство края работает в обычном режиме.

Алтайский край коронавирус Виктор Томенко

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