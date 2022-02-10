Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

"Сегодня губернатор Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись", - отметил Негреев.

По словам пресс-секретаря, Томенко самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно.

Правительство края работает в обычном режиме.