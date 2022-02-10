На компрессорной станции "Газпромнефть-Заполярья" произошло задымление

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На Песцовом месторождении "Газпромнефть-Заполярья", на кабельной эстакаде компрессорной станции произошлое задымление. В пресс-службе компании сказали, что задымление оперативно локализовали.

Продукт с внутрипромыслового трубопровода был временно выведен на дежурный факел.

В пресс-службе управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел еще утром 9 февраля, задымление началось в 10:45, его полностью ликвидировали в 12:08.

"На технологический процесс происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет", - сказали в МЧС. На место выезжали восемь человек и две единицы техники.