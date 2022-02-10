Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Экс-главу Минтуризма Ставрополья арестовали за превышение полномочий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя в четверг арестовал на два месяца бывшего министра туризма и оздоровительных курортов края. Его задержали 7 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении бывшего министра 7 февраля возбудили уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В тот же день он был задержан.

По данным прокуратуры, в 2020 году министерство заключило контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2019 году, "что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн рублей".

6 февраля был заключен под стражу министр туризма региона, который подозревается в превышении полномочий при исполнении госконтракта на проведение фестиваля фейерверков.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавляет Кирилл Реут. После ареста он был отстранен от должности.

Предшественником Реута был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.

Ставрополь

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд снова отказался отпустить журналиста Сафронова из СИЗО

Суд снова отказался отпустить журналиста Сафронова из СИЗО

Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии

Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Ректора "Шанинки" Зуева перевели из больницы в общую камеру

В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

ФСБ нашла зарубежного куратора у подростка, "минировавшего" уральские школы

Приставы намерены взыскать с Telegram 9 млн рублей новых штрафов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });