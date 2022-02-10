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Экс-глава ЦБ Игнатьев впервые с 2000 г. не вошел в список кандидатов в набсовет Сбербанка

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (с 21 марта покидает ЦБ) и помощника президента РФ Максима Орешкина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев, который в прошлом году был выдвинут в набсовет в правительственном списке кандидатов, в распоряжении не упомянут.

Игнатьев избирается в набсовет с 2000 года, много лет был его председателем, а сейчас является зампредом совета (председатель - Силуанов), Игнатьеву – 74 года.

Сбербанк Сергей Игнатьев

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