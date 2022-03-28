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Сергей Игнатьев оставит пост советника Эльвиры Набиуллиной

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев оставит пост советника нынешнего главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной 31 марта. Как сообщила пресс-служба регулятора, он уходит на пенсию.

Игнатьев руководил ЦБ в 2002-2013 годах. После этого он был советником главы ЦБ и входил в совет директоров Банка России.

"Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям, появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании. Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции. Ему выпало пройти два масштабных кризиса, банковский 2004-го года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы", - напомнила через пресс-службу Набиуллина и поблагодарила Игнатьева за переданный ей опыт и знания.

"Команда Банка России, и те, кто работает многие годы, и те, кто пришли сюда не так давно, с огромным уважением относятся к высочайшему профессионализму, исключительной порядочности, спокойствию и рассудительности Сергея Михайловича", - отметила она.

В феврале 2022 года правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Максима Орешкина и Сергея Швецова (в марте перешел с поста первого зампреда ЦБ на должность советника Набиуллиной). Сергей Игнатьев, который в прошлом году был выдвинут в набсовет в правительственном списке кандидатов, в распоряжении не был упомянут.

Набиуллина на пресс-конференции в феврале заявила, что Швецов будет представлять ЦБ в набсовете Сбербанка. При этом она не ответила на вопрос, планирует ли Игнатьев покинуть Банк России. "Что касается кадровых разных решений, мы обычно о них объявляем, когда они приняты", - сказала тогда она.

Банк России Сергей Игнатьев Эльвира Набиуллина
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