Минздрав одобрил клинические исследования "ЭпиВакКороны-Н" на пожилых людях

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ выдал научному центру "Вектор" разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на людях старше 60 лет. Это следует из данных государственного реестра разрешенных клинических исследований.

В рамках III фазы клинических исследований будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности "ЭпиВакКороны-Н" при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет, а также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям, отмечается в реестре.

При этом в испытании бустерной дозы "ЭпиВакКороны-Н" примут участие добровольцы, переболевшие коронавирусом 6 и 12 месяцев назад, отмечается в базе исследований.

Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года, они будут проводиться в медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Кольцово Новосибирской области.

В настоящий момент, согласно перечню противопоказаний к вакцинации от COVID-19 Минздрава РФ, в России для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет доступны два препарата – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат отличается от "ЭпиВакКороны" лишь особенностями производства. 17 декабря центр "Вектор" сообщил о выпуске первой партии вакцины в гражданский оборот, она использовалась для III фазы клинических испытаний.