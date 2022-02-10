Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Минздрав одобрил клинические исследования "ЭпиВакКороны-Н" на пожилых людях

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ выдал научному центру "Вектор" разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на людях старше 60 лет. Это следует из данных государственного реестра разрешенных клинических исследований.

В рамках III фазы клинических исследований будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности "ЭпиВакКороны-Н" при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет, а также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям, отмечается в реестре.

При этом в испытании бустерной дозы "ЭпиВакКороны-Н" примут участие добровольцы, переболевшие коронавирусом 6 и 12 месяцев назад, отмечается в базе исследований.

Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года, они будут проводиться в медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Кольцово Новосибирской области.

В настоящий момент, согласно перечню противопоказаний к вакцинации от COVID-19 Минздрава РФ, в России для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет доступны два препарата – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат отличается от "ЭпиВакКороны" лишь особенностями производства. 17 декабря центр "Вектор" сообщил о выпуске первой партии вакцины в гражданский оборот, она использовалась для III фазы клинических испытаний.

Минздрав РФ ЭпиВакКорона-Н

Новости

Следователь заявил о множестве случайностей в деле об убийстве Талькова

СК Петербурга направил в Израиль запрос о выдаче обвиняемого в убийстве Талькова

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах
Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд снова отказался отпустить журналиста Сафронова из СИЗО

Суд снова отказался отпустить журналиста Сафронова из СИЗО

Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии

Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Ректора "Шанинки" Зуева перевели из больницы в общую камеру

В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });