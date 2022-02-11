Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на пожилых начнутся в феврале

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора на людях старше 60 лет начнутся в феврале и продлятся 42 дня, наблюдение за добровольцами продолжится в течение шести месяцев после вакцинации, сообщили "Интерфаксу" в центре.

"Исследования начнутся на базе медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в феврале этого года. В них примут участие 300 добровольцев. Клинические исследования продлятся 42 дня, по их результатам будет подготовлен отчет и представлен в Минздрав России", - сообщили в центре, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Состав вакцины для пожилых останется таким же, как и для граждан от 18 до 60 лет.

Кроме того, как сообщили в центре, "Вектор" рассматривает возможность трехкратного введения препарата для пожилых.

Накануне Минздрав РФ выдал "Вектору" разрешение на проведение клинических испытаний "ЭпиВакКороны-Н" на людях старше 60 лет. В рамках III фазы клинических исследований будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности "ЭпиВакКороны-Н" при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет, а также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям, отмечается в государственном реестре разрешенных клинических исследований. Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года.

В настоящий момент, согласно перечню противопоказаний к прививке от COVID-19 Минздрава РФ, в России для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет доступны два препарата - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат отличается от "ЭпиВакКороны" лишь особенностями производства. 17 декабря центр "Вектор" сообщил о выпуске первой партии вакцины в гражданский оборот, она использовалась для III фазы клинических испытаний.