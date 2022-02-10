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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала "Дон 24"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) обратился в Google с требованием снять все ограничения с YouTube-канала телеканала "Дон 24" и объяснить причины их введения, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В ведомстве заявили, что на YouTube-канале "Дон 24" 10 февраля, начиная с 10:00, должна была осуществляться прямая трансляция судебного процесса о признании геноцида мирного населения Ростовской области нацистами во время Великой Отечественной войны, однако функция ведения прямых трансляций для него была заблокирована накануне.

В письме в Google отмечается, что "данная трансляция имеет высокую общественную значимость для всех жителей РФ, в особенности для тех, кто прямо или косвенно пострадал от преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области".

"В связи с этим Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения с канала "Дон 24", а также пояснить причины их введения", - заявили в ведомстве.

Ранее "Дон 24" сообщил, что YouTube заблокировал аккаунт телеканала перед заседанием суда о геноциде мирного населения Дона в годы войны. Причиной блокировки могло стать нарушение, связанное с публикацией видео от 2018 года. Аккаунт был заблокирован с формулировкой "за нарушение правил сообщества, а именно оскорбления и запугивания".

"Не хочется думать, что решение заблокировать телеканал "Дон 24" хозяева YouTube принимали, связывая его с трансляцией судебного заседания по признанию геноцида советского народа нацистами, иначе это можно будет расценить как поддержку и одобрение действий нацистов по уничтожению советского народа в годы Великой Отечественной войны", - заявил гендиректор холдинга "Дон-медиа" Анатолий Максак, чьи слова приводятся на сайте телеканала.

10 февраля Ростовский областной суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, трансляция заседания велась на другом YouTube-канале "Дон 24", открытом после блокировки предыдущего.

YouTube Google Роскомнадзор Дон 24

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