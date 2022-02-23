Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-канала главы ДНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 февраля 2022 года Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала "Денис Пушилин", принадлежащего главе Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилину", - говорится в сообщении.

"В письме ведомства отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор настаивает на незамедлительном снятии наложенных ограничений, а также просит объяснить причины их введения", - поясняет пресс-служба.

Ранее в РКН поступила информация о блокировке указанного канала якобы за нарушение правил сообщества.