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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

В России за сутки 19 281 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 19 281 человек были госпитализированы с COVID-19
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки были госпитализированы 19 281 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Количество госпитализаций уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85%.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 46 субъектах страны, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 11 февраля в РФ выявлено 203 949 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 197 076 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 6 873.

Умерли за сутки 722 человека, накануне от COVID-19 скончались 701 человек. Смертность в России продолжает незначительно расти вторые сутки подряд.

Выздоровели за сутки 112 236 человек, или на 5,8% больше в сравнении с 10 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 13 731 794 случая коронавирусной инфекции, 338 813 умерший и 11 021 633 выписанных.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
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