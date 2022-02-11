За гибель выпавшего из окна больницы ребенка будут судить медсестру

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкалье в суд передано уголовное дело бывшей медсестры, которая во время дежурства в детской больнице не усмотрела за шестилетним пациентом и он выпал из окна, сообщила краевая прокуратура.

Женщине вменяют причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

По версии следствия, 7 февраля 2021 года медсестра была на посту в офтальмологическом отделении краевой детской клинической больницы в Чите. Сестра "игнорировала игры малолетних пациентов во время дневного отдыха в коридоре и не принимала мер к их помещению в палаты", говорится в пресс-релизе. Шестилетний мальчик зашел в бытовую комнату на третьем этаже и выпал из окна. Он умер 11 марта от последствий полученных травм.

Год назад сообщалось, что уголовное дело о случившемся было возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкогов реда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК).

Дело рассмотрит Центральный районный суд Читы.