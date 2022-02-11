Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

За гибель выпавшего из окна больницы ребенка будут судить медсестру

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкалье в суд передано уголовное дело бывшей медсестры, которая во время дежурства в детской больнице не усмотрела за шестилетним пациентом и он выпал из окна, сообщила краевая прокуратура.

Женщине вменяют причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

По версии следствия, 7 февраля 2021 года медсестра была на посту в офтальмологическом отделении краевой детской клинической больницы в Чите. Сестра "игнорировала игры малолетних пациентов во время дневного отдыха в коридоре и не принимала мер к их помещению в палаты", говорится в пресс-релизе. Шестилетний мальчик зашел в бытовую комнату на третьем этаже и выпал из окна. Он умер 11 марта от последствий полученных травм.

Год назад сообщалось, что уголовное дело о случившемся было возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкогов реда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК).

Дело рассмотрит Центральный районный суд Читы.

Чита Центральный суд Прокуратура Забайкалья

Новости

Кремль с пониманием отнесся к решению Макрона не обмениваться ПЦР-тестами

Кремль с пониманием отнесся к решению Макрона не обмениваться ПЦР-тестами
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналист Сафронов и защита официально завершили ознакомление с делом

Журналист Сафронов и защита официально завершили ознакомление с делом
Пандемия коронавируса

В России за сутки 19 281 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 19 281 человек были госпитализированы с COVID-19

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что Москва прошла очередной пик пандемии

Собянин заявил, что Москва прошла очередной пик пандемии

Дума может отправить просьбу КПРФ о признании ЛНР и ДНР в МИД для консультаций

Дума может отправить просьбу КПРФ о признании ЛНР и ДНР в МИД для консультаций

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

Два члена экипажа разбившегося на Камчатке Ан-2 погибли

Очевидцы сообщили о падении самолета Ан-2 на Камчатке

МИД РФ опроверг заявление Борреля о получении им писем по вопросам безопасности от Лаврова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });