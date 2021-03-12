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В Чите умер шестилетний мальчик, выпавший в феврале из окна больницы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Шестилетний мальчик, выпавший из окна краевой детской больницы в Чите в начале февраля, скончался, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

"Соболезную родным и близким мальчика. Медработники всеми возможными способами боролись за его жизнь, но 11 марта ребенок скончался", - приводятся в релизе слова министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в связи со смертью ребенка поручил всем заинтересованным лицам сотрудничать со следствием, а исполнительным органам власти оказать семье помощь.

7 февраля мальчик выпал из окна третьего этажа краевой детской больницы в Чите. По данным Минздрава края, он зашел в одну из рабочих комнат персонала во время "тихого" часа, залез на окно и открыл его. В больницу он поступил накануне из Борзи на плановое лечение.

При падении ребенок получил тяжелые травмы и был помещен в реанимацию. Медики ввели его в состояние медикаментозной комы.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Чита Забайкальский край

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