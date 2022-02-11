В Твери через полгода задержали водителя катера, задевшего винтом подростка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Тверской области задержан водитель катера в рамках расследования дела о травмировании подростка в акватории Волги. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, вечером 11 июля прошлого года двое подростков переплывали Волгу вблизи поселка Элеватор Тверской области. Внезапно увидев приближение на большой скорости катера, мальчики нырнули под воду, но одного из них задело винтом.

Подростков удалось спасти и оказать им медпомощь. Водитель судна с места происшествия скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) и статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

В поисках подозреваемого следователи проверили все яхт-клубы и базы стоянок маломерных судов в Тверской области, изучены сведения о перерегистрации судов за полгода. В результате удалось выявить владельца спортивного катера, который продал его спустя две недели после происшествия.

В ходе допроса он полностью признал вину и дал подробные показания.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.