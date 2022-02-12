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Подачу тепла ограничили в 35 домах Сыктывкара из-за повреждения трубопровода

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре в пятницу из-за повреждения трубопровода ограничили теплоснабжение 42 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба регионального филиала группы "Т Плюс".

По информации пресс-службы, инцидент произошел на теплосети в районе дома №167 по улице Интернациональной, дефект устраняют. На время ремонтных работ запрещено движение транспорта через перекресток улиц Куратова и Интернациональной.

Тепловую сеть вместе с лотковым каналом повредили сотрудники сторонней организации при производстве работ по устройству трубопровода холодного водоснабжения методом бестраншейной прокладки. Это выяснилось после вскрытия дорожного полотна и изучения дефекта.

По предварительным расчетам, теплоснабжение восстановят к утру субботы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, в связи с инцидентом организована проверка, во время которой дадут оценку соблюдения законодательства о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в условиях отопительного периода, а также соблюдения прав людей на надлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас температура воздуха в Сыктывкаре составляет минус 8 градусов.

Сыктывкар

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