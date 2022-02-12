В Сыктывкаре восстанавливают теплоснабжение в жилых домах после аварии накануне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рабочие в Сыктывкаре заменили участок тепломагистрали, из-за повреждения которой накануне без теплоснабжения остались 35 многоквартирных домов, сообщила в субботу пресс-служба регионального филиала группы "Т Плюс".

"Специалисты Сыктывкарских тепловых сетей к 7:30 12 февраля завершили замену двух участков подающего и обратного трубопроводов магистральной теплотрассы № 1 в районе пересечения улиц Куратова и Интернациональной", - говорится в сообщении.

Ввод теплотрассы в работу и подключение потребителей будут производить плавно и поэтапно, чтобы не допустить повреждения внутридомовых коммуникаций. К процессу привлечены жилищные организации, обслуживающие многоквартирные дома, попавшие в зону ограничения тепла.

На полное восстановление температурного режима в зданиях потребуется еще несколько часов, добавили в пресс-службе.

В течение ночи дефект устраняли бригады Сыктывкарских тепловых сетей численностью порядка 20 человек и 8 единиц техники.

Как сообщалось, в пятницу в Сыктывкаре из-за повреждения трубопровода ограничили теплоснабжение 42 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов.

Тепловую сеть вместе с лотковым каналом повредили сотрудники сторонней организации при производстве работ по устройству трубопровода холодного водоснабжения методом бестраншейной прокладки. Это выяснилось после вскрытия дорожного полотна и изучения дефекта.

На время ремонтных работ было запрещено движение транспорта через перекресток улиц Куратова и Интернациональной.

В связи с инцидентом окружная прокуратура инициировала проверку.