В России за сутки госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России были госпитализированы с коронавирусом 18 597 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Показатель уменьшился по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в 1 субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 48 субъектах страны, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 12 февраля в РФ выявлено 203 766 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками показатель сократился на 183.

Умерли за сутки от коронавируса 729 человек (накануне сообщалось о 722 умерших). Смертность в России продолжает незначительно расти третьи сутки подряд.

Выздоровели за сутки 112 658 человек, или на 0,4% больше в сравнении с 11 февраля.