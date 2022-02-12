Суд не стал заключать под стражу подозреваемых в хищении денег при уборке в Петербурге

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга избрал меры пресечения четверым фигурантам дела о хищении 1 млн рублей при уборке тротуаров от снега, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

Иван Макарчук помещен под домашний арест до 8 апреля, Дмитрию Нестеренко на такой же срок избран запрет определённых действий, Анне Ореховой и Алексею Веселовзорову - аналогичная мера на весь период предварительного расследования.

Фигуранты находятся в статусе подозреваемых.

Дело о хищении денег при зимней уборке в Петербурге

По версии следствия, 29-30 ноября 2021 года фигуранты под предлогом оказания услуг по ручной уборке тротуаров Василеостровского района Петербурга похитили более 1 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках исполнения госконтрактов между ООО "Логиком" и городским комитетом по благоустройству.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Нестеренко является учредителем ООО "Логиком", а Макарчук - генеральным директором.

В Петербурге текущей зимой возбуждено множество уголовных дел, связанных с зимней уборкой города. По данным источников "Интерфакса", не менее 19 из них связаны с хищениями (ст.159 УК РФ) при уборке крыш и улиц от снега и наледи.

Подозреваемыми являются семь человек - руководители предприятий коммунального хозяйства и компаний-подрядчиков, с которыми были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий в Василеостровском и Адмиралтейском районах города.