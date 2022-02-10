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Более 1 млн руб. похищено из бюджета при уборке от снега Васильевского острова

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга продлил срок задержания четверым подозреваемым в хищении денег при уборке тротуаров от снега, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Суд продлил Анне Ореховой, Дмитрию Нестеренко, Алексею Веселовзорову и Ивану Макарчуку срок задержание на 72 часа", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29-30 ноября 2021 года фигуранты под предлогом оказания услуг по ручной уборке тротуаров Василеостровского района Петербурга похитили более 1 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках исполнения госконтрактов между ООО "Логиком" и городским комитетом по благоустройству.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Нестеренко является учредителем ООО "Логиком", а Макарчук - генеральным директором.

В Петербурге текущей зимой возбуждено множество уголовных дел, связанных с зимней уборкой города. По данным источников "Интерфакса", не менее 19 из них связаны с хищениями (ст.159 УК РФ) при уборке крыш и улиц от снега и наледи.

Подозреваемыми являются семь человек - руководителей предприятий коммунального хозяйства и компаний-подрядчиков, с которыми были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий в Василеостровском и Адмиралтейском районах города.

Также в северной столице расследуют дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) о гибели дворника во время очистки кровель домов на Большом Сампсониевском проспекте, которой занимались сотрудники управляющей компании ООО "Релакс".

Во время обыска по этому делу гендиректор организации применил насилие к следователю следственного отдела по Выборгскому району города. В отношении руководителя возбуждено дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Кроме того, возбуждено дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) в связи с падением кровельщика с крыши пятиэтажного дома в центре Петербурга во время уборки от снега и наледи.

Петербург

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