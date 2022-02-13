Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Берингова моря у берегов Камчатки и Командорских островов, сообщило в воскресенье Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

"В середине ночи 14 в акватории Тихого океана, в подрайоне 11314, прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров, с распространением днем 14 февраля в Берингово море в район 11290, а также подрайоны 11311 и 11312 (Алеутский округ)", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник шторм распространится на акватории Берингова моря, прилегающие к Карагинскому и Олюторскому районам полуострова.

Такая ситуация сохранится до конца суток 15 февраля.

По данным МЧС, для населенных пунктов шторм угрозы не представляет.