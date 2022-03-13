Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории Камчатского залива

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, разрушений и жертв нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Ночью 13 марта 2022 года в акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива в 44 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах поселка Усть-Камчатск подземные толчки ощущались силой до 4 баллов. Спасатели осмотрели социально-значимые объекты и объекты энергетики населенного пункта.

"Жертв и повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме", - сообщает ведомство.