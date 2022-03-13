Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории Камчатского залива

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, разрушений и жертв нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Ночью 13 марта 2022 года в акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива в 44 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах поселка Усть-Камчатск подземные толчки ощущались силой до 4 баллов. Спасатели осмотрели социально-значимые объекты и объекты энергетики населенного пункта.

"Жертв и повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме", - сообщает ведомство.

Камчатка

Новости по теме

Новости

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского

Что произошло за день: суббота, 12 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
Военная операция на Украине

На территории России распределят более 95 тыс. беженцев с Донбасса и Украины

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Sony Pictures приостановит деятельность в России

В "Мегафоне" заявили, что его отключение от LINX не скажется на абонентах

Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код