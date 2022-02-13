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Житель Среднеуральска убил из охотничьего ружья свою жену

В МВД опровергли распространенную ранее информацию о том, что он стрелял из окна по прохожим

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали жителя Среднеуральска (Свердловская область), убившего из охотничьего ружья свою жену, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

В РоссииЖитель Среднеуральска, стрелявший по прохожим из окна, был задержанЧитать подробнее

Горелых опроверг сведения о стрельбе из окна по прохожим. "Хозяин квартиры произвел два выстрела: один - в супругу, и еще один - в шкаф", - сообщил он.

По его словам, после сообщения о том, что мужчина убил жену и хочет застрелиться сам, микрорайон был оцеплен. С подозреваемым на протяжении двух часов вели переговоры, чтобы он добровольно сдался и выдал огнестрельное оружие. Сопротивление силовикам он не оказывал.

В свою очередь пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что нетрезвый житель Среднеуральска, поссорившись с женой, выстрелил в нее, а потом открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры.

Среднеуральск МВД

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