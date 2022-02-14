На Ямале Ми-8 с пассажирами аварийно сел в поле

До ближайшего населенного пункта сто километров

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На Ямале вертолет Ми-8 с пассажирами аварийно сел в заснеженном поле, на расстоянии 100 километров от ближайшего населенного пункта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведению, машина находится в Тазовском районе. На борту 18 человек.

Причиной аварийной посадки он назвал техническую неисправность.

"Удалось установить связь с командиром вертолета. Он сообщил, что пассажиры и экипаж живы", - сказал собеседник агентства.