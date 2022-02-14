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В Utair объяснили аварийную посадку вертолета с пассажирами на Ямале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Возможная неисправность несущего винта спровоцировала вынужденную посадку вертолета Ми-8 на Ямале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Utair.

Во время полета в Тазовском районе у вертолета Ми-8МТВ "ЮТэйр-Вертолетные услуги" возникла "нехарактерная вибрация лопастей несущего винта", сказали в пресс-службе. "В интересах безопасности командир принял решение о посадке воздушного судна", - добавили там.

Посадка проведена благополучно.

С экипажем (три человека) и пассажирами (16 человек) все в порядке.

"ЮТэйр-Вертолетные услуги" отправили к месту посадки вертолет для эвакуации пассажиров и экипажа.

О том, что вертолет Ми-8 из-за технической неисправности аварийно сел на заснеженное поле в Тазовском районе в 100 км от ближайшего населенного пункта, сообщил ранее в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

Utair Ямал

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