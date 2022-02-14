После ДТП с автобусом в Забайкалье двое попали в больницу в тяжелом состоянии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - После столкновения Subaru c микроавтобусом в Забайкалье двое пострадавших оказались в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе правительства края.

"Девять пострадавших были доставлены в Агинскую центральную районную больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в удовлетворительном. Остальные получили травмы легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на трассе Чита-Забайкальск водитель Subaru не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, погиб пассажир легковой машины. Сообщалось, что в больницу был доставлен водитель Subaru и люди из маршрутного автобуса №526 сообщением Забайкальск - Борзя - Чита. В маршрутке на момент столкновения находились девять человек, в том числе один семилетний ребенок. От госпитализации отказался один взрослый, ребенка после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

ДТП обсудили на оперативном совещании краевого правительства. Вице-премьер Алексей Кошелев сообщил, что последствия аварии были ликвидированы за час.

На месте ДТП работали два расчета пожарно-спасательной части поселка Могойтуя, две бригады территориального центра медицины катастроф, экипаж ГИБДД.