В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкалье на федеральной трассе Чита-Забайкальск Subaru выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Fiat, погиб пассажир легковой машины, ее водитель госпитализирован, сообщили в краевом управлении МВД.

Авария произошла в Могойтуйском районе 14 февраля около полудня. По предварительным данным, водитель Subaru Legacy не справился с управлением, и поэтому выехал на встречку. В микроавтобусе, с которым столкнулся легковой автомобиль, были восемь человек и водитель. Их всех доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был 7-летний ребенок, он не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.