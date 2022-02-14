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В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкалье на федеральной трассе Чита-Забайкальск Subaru выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Fiat, погиб пассажир легковой машины, ее водитель госпитализирован, сообщили в краевом управлении МВД.

Авария произошла в Могойтуйском районе 14 февраля около полудня. По предварительным данным, водитель Subaru Legacy не справился с управлением, и поэтому выехал на встречку. В микроавтобусе, с которым столкнулся легковой автомобиль, были восемь человек и водитель. Их всех доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был 7-летний ребенок, он не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Чита Забайкальск Моготуйский район МВД ГИБДД Забайкальский край

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