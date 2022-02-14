В НМИЦ имени Рогачева призвали создать соцслужбу в детских профильных больницах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В детских профильных больницах России необходимо создать социальную службу, которая оплачивалась бы за счет учреждений социальной направленности, заявил академик Российской академии наук (РАН), член Комитета Госдумы по охране здоровья, научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Я надеюсь, что это случится обязательно, чтобы в детских профильных больницах была организована социальная служба. В нашем центре (Рогачева) давно существует такая служба, но она оплачивается за счет здравоохранения, что неправильно. Она должна оплачиваться за счет социальных служб, за счет социальных министерств и учреждений социальной направленности", - сказал Румянцев на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что только в текущем году Москва стала принимать пациентов онкологического профиля в специальных центрах социальной помощи детям и их родителям. "В прошлом году взяты были дети с первичным сахарным диабетом. Но это только в Москве. Вне Москвы это служба пока не работает", - заявил он.

Также Румянцев отметил, что в Госдуме были проведены слушания, касающиеся включения всех министерств и ведомств в системную работу в области онкологии.

При этом академик отметил, что дети составляют небольшое количество больных онкологическими заболеваниями, а взрослых в текущем году уже свыше 800 тысяч первичных заболевших, и они требуют социальной поддержки.

"Поэтому на детях легко отработать эту социальную службу. С семьей должен работать юрист, и социальные работники; и люди, которые помогают врачам осуществлять помощь на дому; и люди, которые контролируют образовательные позиции, а потом в дальнейшем должны контролировать и развитие ребенка, когда он становится взрослым", - сказал он.