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Более 20 машин столкнулись на трассе в Свердловской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Массовое ДТП произошло в Свердловской области утром в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 11:30 поступило сообщение о массовом дорожно-транспортном происшествии на 14-м километре Серовского тракта Екатеринбурга, где произошло столкновение 21 автомобиля", - говорится в сообщении.

На месте массового ДТП развернули пункт обогрева.

Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП. Пожарные помогают в расчистке участка дороги от поврежденных автомобилей, уточняют в ГУ МЧС.

Последствия ликвидируют 20 человек личного состава и три единицы техники.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что утром в течение 15 минут на тракте из-за снега и метели произошло несколько аварий, в которых участвовало более 20 легковых и грузовых машин. Уточняется, что несколько столкновений произошло из-за того, что "водители не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих автомашин". Несколько машин съехали в кювет.

"В настоящий момент имеется информация об одном пострадавшем. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга оказали помощь участникам ДТП, чтобы освободить проезжую часть в максимально короткий срок. В настоящий момент движение на участке полностью восстановлено", - уточняется в сообщении.

Свердловская область ДТП

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