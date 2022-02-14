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Российский рубль и акции резко выросли на заявлениях Лаврова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции, снижавшиеся в начале торгов в понедельник, резко выросли на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом, которые поддержал и президент страны Владимир Путин.

Всего за несколько минут курс доллара США упал более чем на рубль - с уровня чуть выше 77 руб./$1 до 76 руб./$1, евро при этом опустился тоже на 1 рубль - с 87,1 руб./EUR1 до 86,1 руб./EUR1. При этом индекс МосБиржи, терявший в начале торгов более 5%, сократил потери всего до чуть более чем 1%, отыграв отметку 3500 пунктов. К 15:49 по Москве индекс МосБиржи составил 3501,16 пункта (-1,28%), индекс РТС - 1447,28 пункта (-1,55%).

Путин поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. В понедельник в ходе встречи с Лавровым президент спросил его, есть ли шанс договориться с Западом по ключевым вопросам, вызывающим озабоченности России, или это попытка втянуть Россию в бесконечный переговорный процесс.

"Вы говорили и другие представители РФ, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда", - ответил Лавров.

"Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул он.

"Хорошо", - сказал Путин.

Сергей Лавров МИД РФ Владимир Путин

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