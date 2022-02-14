Студентка из США пропала в Петербурге

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Петербурге подключили к поискам американский студентки, которая приехала изучать русский язык и пропала, сообщили "Интерфаксу" в Санкт-Петербургском государственном университете.

Гражданка США в конце января приехала учиться в СПбГУ по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс". 3 февраля она пришла в вуз и заключила договор на учебу, после чего пропала.

Сотрудники СПбГУ с 7 февраля безуспешно пытаются связаться с американкой и установить ее местонахождение. "До настоящего времени Уэллс К.К. на связь с представителями СПбГУ не выходила, ее местонахождение неизвестно", - сообщили в вузе.

Университет обратился в правоохранительные для организации розыска иностранки.