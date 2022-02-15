Пропавшую в Петербурге студентку из США нашли живой и здоровой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американскую студентку, которая приехала в Санкт-Петербургский государственный университет изучать русский язык и перестала выходить на связь, обнаружили у знакомого, сообщается на сайте вуза во вторник.

"В результате проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов удалось установить местонахождение гражданки США: все это время она находилась у знакомого", - говорится в ответе ректора по безопасности Дмитрия Грязнова в виртуальной приемной.

Он отметил, что угрозы жизни и здоровью девушки не зафиксировано.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее сообщалось, что гражданка США К. К. Уэллс, в конце января приехавшая в Петербург для обучения в СПбГУ по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс", перестала выходить на связь с университетом 7 февраля. Попытки найти иностранку были безуспешны, в связи с чем представители университета обратились в полицию для организации ее розыска.