Решение о публикации ответ России Штатам и НАТО будет принимать Путин
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Решение о том, станет ли публичным ответ России на реакцию Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, примет президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
"Президент примет соответствующее решение", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли опубликован соответствующий ответ России после того, как текст будет финализирован.
Он добавил, что Кремль сообщит о том, когда будет передан российский ответ Вашингтону и Брюсселю, отметив, что сроки пока не известны.
"Сообщим, пока нет", - сказал пресс-секретарь президента, говоря о том, известны ли сроки передачи российского ответа.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности. Министр отметил, что шанс на достижение договоренностей есть.