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Решение о публикации ответ России Штатам и НАТО будет принимать Путин

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Решение о том, станет ли публичным ответ России на реакцию Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, примет президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет соответствующее решение", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли опубликован соответствующий ответ России после того, как текст будет финализирован.

Он добавил, что Кремль сообщит о том, когда будет передан российский ответ Вашингтону и Брюсселю, отметив, что сроки пока не известны.

"Сообщим, пока нет", - сказал пресс-секретарь президента, говоря о том, известны ли сроки передачи российского ответа.

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности. Министр отметил, что шанс на достижение договоренностей есть.

Дмитрий Песков

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