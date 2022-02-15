Внутренние рейсы в Приморье отменили из-за метели

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Внутрирегиональные рейсы в международном аэропорту Владивосток отменили из-за сильного ветра и снегопада, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Отменены прибывающие и отбывающие рейсы в Кавалерово, Преображение, Терней, Дальнегорск и Пластун.

"Внутрирегиональные рейсы в Приморье отменяют даже при легком ветре, не говоря уже о сегодняшней погоде. Для таких рейсов используют легкие самолеты. Они очень маленькие, потому их часто отменяют", - сообщила собеседник агентства.

Как сообщалось, синоптики предупреждали о сильном ветре и снегопаде в Приморье 15 и 16 февраля. Осадки начались вечером в понедельник. Ожидается, что скорость ветра на побережье будет достигать 20-25 м/с, а на мысовых метеостанциях до 30 м/с.