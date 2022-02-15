Во Владивостоке в школах отменят занятия из-за метели

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава Владивостока Константин Шестаков порекомендовал работодателям отпустить сотрудников по домам раньше из-за метели, а также отменить в среду занятия в школах.

"Мы приняли решение о том, что завтра мы детей из школ отпускаем. Сегодня с 12 часов мы будем рекомендовать работодателям отпустить работников по домам (...)", - сообщил Шестаков на совещании по ликвидации последствий непогоды, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кроме того, по словам Шестакова, с 14 часов в городе ожидается усиление снегопада, а завершится он только в среду к 10 утра.

Глава Примгидромета Борис Кубай на совещании сказал, что во Владивостоке ожидается также усиление ветра до 27 м/с. Министр энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев добавил, что серьезных отключений в крае нет, сейчас бригады устраняют аварии во Владивостоке и Надеждинском районе.

Как сообщалось, сильный ветер и метель в Приморье начались во вторник. Скорость ветра будет превышать 20 м/с, на мысовых метеостанциях - до 30 м/с. Все оперативные службы заранее были приведены в режим повышенной готовности. Уборка снега во Владивостоке началась в понедельник вечером, очисткой дорог занялись 352 человека и 154 единицы снегоуборочной техники. Ранее сообщалось, что из-за непогоды отменены внутрирегиональные рейсы в международном аэропорту Владивосток.