В России госпитализировали за сутки 21,8 тыс. пациентов с COVID-19

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В России с коронавирусом госпитализировали 21 833 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 166 631 случай, что на 13,8 тыс. меньше, чем днем ранее. Скончались от коронавируса 704 человека.

В Москве выявили 8 160 инфицированных. Накануне сообщалось о фиксации 9 616 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 1 456 случаев, или примерно на 15%. Если сравнивать показатели заболеваемости недельной давности, то фиксируется снижение ее уровня почти на 37%.

На второе место по суточной заболеваемости вышел Красноярский край - там выявили 7 122 случая заражения. В Санкт-Петербурге - 7 091 новый пациент, в Новосибирской области - 5 763 случая болезни.

Согласно данным штаба, "омикрон" обнаружен в 85 регионах страны. Таким образом, новый вариант выявлен во всех субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 137 881 человек, или на 41,9% больше, чем к утру 14 февраля.