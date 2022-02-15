У главы Забайкалья вновь выявили коронавирус

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края Александр Осипов повторно заразился COVID-19, сообщила "Интерфаксу" его пресс-секретарь Любовь Чистякова, отметив, что недомогание Осипов почувствовал во вторник и сразу же сдал тест.

"Несмотря на болезнь, Александр Михайлович останется на связи с правительством региона и продолжит держать ситуацию в крае на контроле. Лечиться будет амбулаторно. Чувствует себя относительно неплохо, симптомы простуды: кашель, насморк", - сказала Чистякова.

Сам губернатор написал в соцсети, что продолжит работать дистанционно. "Чувствую себя неплохо, симптомы простуды. Вакцина работает. Надеюсь, удастся быстро поправиться", - сообщил глава Забайкалья.

Как сообщалось, первый раз коронавирус подтвердился у губернатора Осипова в начале января прошлого года. Тогда его направили в моностационар первой городской клинической больницы Читы в состоянии средней степени тяжести.