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Володин подписал обращение Думы к президенту о признании ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подписал поддержанный во вторник на заседании Госдумы проект обращения к президенту РФ о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Документ уже подписан", - сказал Володин во вторник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее во вторник он сообщил, что после подписания постановление об обращении будет незамедлительно направлено президенту РФ.

14 февраля депутаты-единороссы Виктор Водолацкий и Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления палаты необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса. Он предполагал консультации с МИД РФ.

В этом же пакете документов находился проект обращения к президенту, который в палату еще в январе внесли депутаты-коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Госдума ДНР ЛНР

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