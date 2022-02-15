Дума проголосовала за немедленную отправку Путину обращения о признании ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Соответствующее решение было принято путем рейтингового голосования.

Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановление от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.

14 февраля депутаты-единороссы Виктор Водолацкий и Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления палаты необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса. Он предполагал консультации с МИД РФ.

В этом же пакете документов находился проект обращения к президенту, который в палату еще в январе внесли депутаты-коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.