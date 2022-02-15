Фигурант дела об убийстве росгвардейца в Петербурге частично признал вину

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербургском городском суде Алексей Покрепо, которому вменяют смертельный наезд на сотрудника Росгвардии при попытке задержания, частично признал вину, сообщает пресс-служба городских судов. Он сказал это на первом заседании на процессе.

Он признал, что силовик погиб из-за его маневра, но добавил, что его не видел и наезд не был намеренным. Он принес извинения вдове погибшего.

В суде было оглашено обвинительное заключение. Из него следует, что 9 ноября 2021 года подсудимого пытались задержать как подозреваемого в мошенничестве. Около 8 утра на Пулковском шоссе оперуполномоченный СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Евгений Захаров, бывший в обмундировании и находившийся при исполнении потребовал, чтобы Покрепо остановил свою машину и вышел из нее. По версии следствия, подсудимый намеренно наехал на силовика, переехал его и скрылся. Собровец погиб на месте. Покрепо задержали и арестовали.

Вдова погибшего заявила к Покрепо гражданский иск о возмещении морального вреда, который оценила в 10 млн рублей. Подсудимый в целом согласился с иском, однако счел требуемую сумму завышенной.

На этом процессе Покрепо вменяют статью 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Кроме того, он проходит по делу о мошенничестве вместе с еще двумя людьми. По версии следствия, фигуранты с подменных номеров звонили пенсионерам, представлялись их родственниками, рассказывали, что попали в ДТП, и просили денег, чтобы выпутаться из неприятной ситуации. По подсчетам следствия, они нанесли ущерб потерпевшим по меньшей мере на 2,8 млн рублей.

В пресс-службе судов Петербурга ранее рассказывали, что перед арестом Покрепо в суде говорил, что был у мошенников курьером и не знал, что они обманывают стариков.