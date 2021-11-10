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Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя Алексея Покрепо, подозреваемого в гибели сотрудника Росгвардии, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении Покрепо избрана по 8 января, говорится в сообщении.

Отправить мужчину в СИЗО просило следствие, прокурор такое ходатайство поддержал. Покрепо в свою очередь возражал, отметив, что сотрудничает со следствием.

Подозреваемому инкриминированы преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в минувший вторник, 9 ноября, на Пулковском шоссе в Петербурге Покрепо насмерть сбил на автомобиле старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии Евгения Захарова, после чего скрылся. В течение часа мужчину задержали.

Инцидент произошел при задержании Покрепо, который, по версии полиции, причастен к серии телефонных мошенничеств. Тогда же, во вторник, были задержаны и его вероятные соучастники - 53-летний мужчина и 43-летняя женщина. Следствие полагает, что подельники с подменных номеров звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили деньги.

Согласно материалам, предоставленным следствием в суд, предварительная сумма ущерба, который вероятные мошенники причинили потерпевшим, превышает 2,8 млн рублей. Пока установлена причастность Покрепо к 12 преступлениям по ст.159 УК РФ. Однако в суде следователь добавила, что к делу будут присоединены еще 50 эпизодов мошенничества.

По информации пресс-службы судов, во время избрания меры пресечения Покрепо пояснил, что был в группе мошенников курьером и не стал бы "этим заниматься, если бы знал, что обманывают стариков", а при задержании нажал педаль газа "от испуга", поскольку не понял, что происходит. Он добавил, что "не уходил от преследования, а ждал" полицию и до ее приезда звонил в "112".

Петербург Росгвардия

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