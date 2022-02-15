Переговоры Путина и Шольца продлились больше трех часов

Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в Кремле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в Москве завершились.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", переговоры продолжались чуть более трех часов.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин отметил, что они прошли в деловой атмосфере. "В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития", - сказал он.

По словам президента, они "уделили особое внимание наиболее актуальным проблемам международной повестки".

"Всегда стремились к укреплению взаимодействия между нашими государствами", - подчеркнул Путин.

"Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал президент РФ.