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Путин посетовал на отсутствие подвижек в вопросах особого статуса Донбасса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подвижек в реализации Минских соглашений, в том числе в вопросах особого статуса Донбасса и проведения местных выборов там, до сих пор нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения минских соглашений и договоренностей 2015 года, а также договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах в "нормандском формате", в том числе в Берлине и в Париже. Нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула бывшего министра иностранных дел ФРГ, а сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских соглашений по ключевым направлениям.

К сожалению, и это до сих пор не реализовано", - отметил он.

Кроме того, по словам Путина, все так же игнорируются возможности мирно восстановить территориальную целостность Украины путем прямого диалога с Донецком и Луганском.

"На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - добавил он.

Донбасс ДНР ЛНР Украина

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