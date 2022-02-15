Путин заявил об идеях НАТО и США, которые Россия ранее предлагала и готова обсуждать

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности имеется ряд соображений, которые Москва предлагала в предыдущие годы и готова обсуждать сейчас.

"Повторю, полученные нами из США и других стран НАТО ответы на наши предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трем базовым российским требованиям. Однако в представленных ответах, тем не менее, присутствуют, как мне докладывал вчера министр иностранных дел РФ, ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, а по сути дела, мы в свое время их и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы - по вопросам европейской безопасности, по вопросам определенных систем вооружений, имеются в виду ракеты меньшей и средней дальности, военная транспарентность", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

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