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Шольц счел суд над Навальным не отвечающим стандартам правового государства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц считает процесс по делу Алексея Навального противоречащим нормам правового государства.

"Что касается Навального, здесь моя позиция абсолютно ясна: заключение по его делу не соответствует стандартам правового государства. Это я несколько раз подчеркивал", - сказал Шольц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путина на просьбу прокомментировать начало нового выездного процесса по делу в отношении Навального.

Лефортовский суд Москвы во вторник приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Навального на выездном заседании по месту отбывания наказания блогером - в исправительной колонии Владимирской области.

По версии государственного обвинения, Навальный похитил почти 2,7 млн рублей, пожертвованных ему, в том числе, на президентскую кампанию 2018 года, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Согласно оглашенному прокурором во вторник обвинительному заключению на заседании Лефортовского суда Москвы, Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуважение к правосудию (части 1, 2 статьи 297 УК РФ).

Как следует из обвинения, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова, Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц денежные средства на деятельность запрещенных и признанных экстремистскими организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК - признан в РФ экстремистским и запрещен), "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ – признан в РФ экстремистским и запрещен) и "Штабы Навального" (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), а также не президентскую кампанию Навального 2018 года.

При этом, подчеркнула прокурор, денежные средства на кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, и таким образом вводил жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей.

Как установило следствие, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению деньгами четырех граждан на общую сумму в 2 млн 693 тыс. 503 руб.

Ранее в Следственном комитете заявляли, что Навальный и его сообщники использовали для личных целей более 356 млн руб. из 588 млн руб., пожертвованных возглавляемым оппозиционером некоммерческим организациям, однако в настоящем деле, согласно обвинению, рассматривается только мошенничество на 2,7 млн руб.

Дело об оскорблениях

Кроме того, говорится в обвинительном заключении, Навальный, пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить ее и воспрепятствовать нормальному судопроизводству, оскорбил мирового судью Веру Акимову, которая рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году.

Также Навальный, установило следствие, оскорбил прокурора Екатерину Фролову, поддерживавшую обвинению против него на процессе по делу о клевете на ветерана и внука ветерана Игоря Колесникова.

Комментарии Навального

В свою очередь, Навальный заявил, что не признает обвинение.

По словам оппозиционера, то, что ему вменяется, представляет собой нормальную политическую деятельность.

"У нас самая честная и прозрачная организация. И мои доказательства – это материалы уголовного дела, которые мы проанализируем. (...) Мы по пунктам разоблачим это вранье", - сказал Навальный, выступая в суде.

Он отметил, что испытает благодарность к тем, кто жертвовал на его деятельность.

Ранее Навальный уже неоднократно попадал под суд – в частности, за растрату, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, легализацию преступных доходов и клевету.

В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела "Ив Роше".

В начале 2021 года – сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления – изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.

Олаф Шольц Алексей Навальный

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