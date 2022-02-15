Юрист счел беспрецедентным освещение суда над Навальным в колонии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Освещение судебного процесса над Алексеем Навальным является за последнее время беспрецедентным с точки зрения допуска журналистов в условиях ковидных ограничений, считает кандидат юридических наук, инициатор сетевого движения "За честный суд", адвокат Александр Зорин.

"Освещение беспрецедентное идет. Видеозаписи, как он с женой обнимается, фотографии, текстовые трансляции - все максимально открыто, столько СМИ не собирали обычные процессы в последнее время. И я впервые вижу, чтобы в колонию пустили столько журналистов", - сказал Зорин "Интерфаксу".

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников заявил агентству, что "ни одному СМИ не было отказано в аккредитации". По его словам, в административном помещении на территории колонии за ходом судебного заседания по трансляции следили 78 представителей российских и зарубежных СМИ. Из них нескольких журналистов, которые изъявили желание, без средств связи пропустили непосредственно в зал судебного заседания.

Кроме того, юристы также пояснили, что практика выездных заседаний суда, в том числе и в колонию, существует уже несколько десятков лет. Так, по словам Зорина, за 2019-2021 года в России было проведено более 9 тысяч выездных судебных заседаний.

"Это довольно давнее явление и довольно массовое, но, если посмотреть в общем масштабе, судебных процессов, то это, конечно же, является необычным, но далеко не прецедентным или единичным случаем", - сказал Зорин.

Судебный процесс над Навальным стартовал во вторник. Лефортовский суд Москвы принял ранее решение о проведении выездных заседаний в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает ранее назначенное ему наказание.

Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к суду.