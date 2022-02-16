В Красноярске эвакуировали школу из-за бутылки с проводами

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Полиция в Красноярске проводит проверку по факту эвакуации школы из-за бутылки с проводами, оставленной там двумя подростками, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД по краю.

Директор школы позвонила в полицию и сообщила о подозрительном предмете в коридоре здания на втором этаже. Сотрудников и учеников эвакуировали. Полицейские и взрывотехники обследовали здание, но опасных предметов не обнаружили. Подозрительным предметом оказалась пластиковая бутылка в пакете и с обрывками проводов.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что бутылку с проводами поставили на подоконник несовершеннолетние учащиеся данной школы 2008 и 2007 годов рождения. В МВД отметили, что подростки на учете в органах внутренних дел не состоят.