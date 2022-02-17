Подозреваемым в лжеминировании красноярским подросткам продлили арест до 24 мая

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске суд продлил до 24 мая арест двум школьникам, которых подозревают в массовой рассылке ложных сообщений о минировании школ и детских садов, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Оба подростка 2004 года рождения были арестованы 22 января по делу о заведомо ложных сообщениях о терактах (ч. 3 ст. 207 УК). Их задержали после того, как в городе пять раз с начала января проводили массовую эвакуацию в школах после сигналов о заложенных бомбах. После этих пяти случаев школы города взяли под круглосуточную полицейскую охрану, чтобы снизить необходимость в эвакуации.

По данным следствия, подозреваемые состояли в группе в мессенджере, где в декабре их 17-летний земляк написал, что хочет сорвать контрольную работу у себя в школе и разослал ложные сообщения о минировании школ в городе. Подозреваемые последовали этому примеру. В краевом управлении МВД говорили, что они отправляли такие ложные угрозы а том числе в другие города России и за рубеж.

После их ареста мэр Красноярска Сергей Еремин изумлялся: "Кто бы мог подумать, что за угрозами могут стоять наши же дети. Даже сложно представить, что у некоторых современных старшеклассников в голове. Держать весь город в напряжении... Случившееся - вызов для всех нас, в том числе родителей".

Он поручил чиновникам из области образования и полицейским провести в школах профилактические беседы.