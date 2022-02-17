Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
Конькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Подозреваемым в лжеминировании красноярским подросткам продлили арест до 24 мая

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске суд продлил до 24 мая арест двум школьникам, которых подозревают в массовой рассылке ложных сообщений о минировании школ и детских садов, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Оба подростка 2004 года рождения были арестованы 22 января по делу о заведомо ложных сообщениях о терактах (ч. 3 ст. 207 УК). Их задержали после того, как в городе пять раз с начала января проводили массовую эвакуацию в школах после сигналов о заложенных бомбах. После этих пяти случаев школы города взяли под круглосуточную полицейскую охрану, чтобы снизить необходимость в эвакуации.

По данным следствия, подозреваемые состояли в группе в мессенджере, где в декабре их 17-летний земляк написал, что хочет сорвать контрольную работу у себя в школе и разослал ложные сообщения о минировании школ в городе. Подозреваемые последовали этому примеру. В краевом управлении МВД говорили, что они отправляли такие ложные угрозы а том числе в другие города России и за рубеж.

После их ареста мэр Красноярска Сергей Еремин изумлялся: "Кто бы мог подумать, что за угрозами могут стоять наши же дети. Даже сложно представить, что у некоторых современных старшеклассников в голове. Держать весь город в напряжении... Случившееся - вызов для всех нас, в том числе родителей".

Он поручил чиновникам из области образования и полицейским провести в школах профилактические беседы.

Красноярск МВД Сергей Еремин Красноярский краевой суд

Новости по теме

Новости

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

В России 1 млн мигрантов "вышли из тени" в 2021 году, получив патенты

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал полицию соблюдать права граждан при работе по "горячим следам"

Кремль отметил нагнетание обстановки в Донбассе

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений
Пандемия коронавируса

Привитые "Спутником V" через год после вакцинации сохранили высокий уровень антител

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });