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Минобороны сообщило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму

Минобороны сообщило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму
Архивное фото
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о возращении с учений в Крыму подразделений Южного военного округа.

"Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом", - сообщило ведомство в среду, добавив, что эшелон уже пересек Крымский мост.

Там заявили, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки.

"Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей", - сообщили военные.

ЮФО Минобороны РФ

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