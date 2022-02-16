Суд отправил на лечение сибиряка, изрезавшего скальпелем трупы в морге

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья Курагинского района направил на принудительное лечение в психиатрический стационар жителя Минусинска, который признан виновным в надругательстве над телами в морге районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Ранее в полиции заявили, что 15 ноября 2021 года этот человек был пьян и в поисках ночлега забрался в больничный морг, взломав двери. Следствие и суд установили, что он нашел там скальпель и изрезал четыре трупа. Персонал больницы обнаружил следы взлома и обратился в полицию. Подозреваемого быстро задержали.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

Судья признал его виновным в надругательстве над телами умерших (ч. 1 ст. 244 УК) и направил на лечение.

Прокурорская проверка выяснила, что больница плохо охраняется. На имя главврача было внесено прокурорское представление, и охрану больницы усилили.